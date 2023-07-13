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Köpeğin saldırısı genç mimarı hayattan kopardı

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Giriş: 13.07.2023 08:32
Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı. Sanlıurfa'da kuduz köpeğin saldırısına uğrayan genç mimar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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