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Köpeğin kovaladığı çocuk aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu

Köpeğin kovaladığı çocuk aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 13:20
Şanlıurfa'da sokak köpeğinin kovaladığı çocuk araçların altında ezilmekten sürücülerin refleksi sayesinde son anda kurtuldu. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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