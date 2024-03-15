15 Mart 2024, Cuma
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Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL'ye patladı
Samsun'da bir doktor, kendisine havlayan golden cinsi köpekten korkup düşerek ayağını kırdı. Doktorun şikayeti üzerine mahkeme, köpeğin sahibini 700 bin TL'ye yakın maddi ve manevi para cezasına çarptırdı.