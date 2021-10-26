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Köpeğin boynundaki 1 kilo 260 gram ağırlığındaki tümör, 3 saatlik operasyonla alındı

DHA
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Giriş: 26.10.2021 17:05
Adıyaman'da, kangal cinsi köpeğin boynundaki 1 kilo 260 gram ağırlığındaki tümör, 3 saatlik operasyonla alındı. Veteriner Hekim Yusuf Işık, "Yemek borusu, soluk borusu ve şah damarının geçtiği hayati risk taşıyan bir bölgede 3 saat süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik” dedi.

Merkeze bağlı Akpınar köyünde hayvanseverler, hasta olarak buldukları köpeği, Adıyaman Belediyesi bünyesindeki veterinerliğe getirildi. Halsiz olan ve hareket etmekte güçlük çeken köpek, burada veteriner hekimler tarafından muayene edildi. Köpeğin boynunda tümör tespit edildi. Köpeğin boynundaki tümör, yaklaşık 3 saatlik operasyonla alındı. Sağlığına kavuşan, veterinerler tarafından 'pati' ismi verilen köpek sahiplendirilmek isteniyor.

Hayati dokuların geçtiği bir bölge olduğu için titiz bir operasyon yaptıklarını belirten Adıyaman Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Işık, "Köpeğimizin ilk muayenesinde boyun bölgesinde tümöral doku olduğu tespit edildi. Ardından detaylı muayene yaptığımızda boyun bölgesine yakın seyrettiği için hayati organların bulunduğu bölgeydi. Yemek borusu, soluk borusu, şah damarının geçtiği bölgeden geçiyordu, bu dokunun kaynağı o bölgedeydi. O bölgeye detaylı muayene yaptıktan sonra operasyon kararı aldık. Operasyonumuz gayet başarılı geçti. Riskli bir ameliyattı yalnız çok şükür bir problem yaşamadık" dedi.

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