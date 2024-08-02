Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi! Şiddet gören köpek barınağa teslim edildi

Eskişehir'de bir kişi kendi köpeğine şiddet uyguladı, ihbar üzerine şahıs gözaltına alınırken köpek ise barınağa teslim edildi. Hatay'da da bir kişi köpeğini kamyonetin arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

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