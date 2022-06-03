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Köpeği darp ederek öldürmüştü! Saldırganın cezası belli olmuştu

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Giriş: 03.06.2022 11:18
İstanbul Ataşehir'de geçen ağustos ayında bir kişi, tavuk ve civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle sokak köpeğini elindeki sopayla vurarak öldürmüştü. Mahkeme tutuksuz sanık Hasan Kılıç'ı evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. İstanbul Silivri'de bir kişi yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atarak yoluna devam etti.
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