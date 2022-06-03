03 Haziran 2022, Cuma
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Köpeği darp ederek öldürmüştü! Saldırganın cezası belli olmuştu
İstanbul Ataşehir'de geçen ağustos ayında bir kişi, tavuk ve civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle sokak köpeğini elindeki sopayla vurarak öldürmüştü. Mahkeme tutuksuz sanık Hasan Kılıç'ı evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. İstanbul Silivri'de bir kişi yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atarak yoluna devam etti.