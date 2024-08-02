Köpeğe eziyet edip tehditler savuran şahıs: “Köpeğe eziyet etmedim, sadece tuttum”

Eskişehir'de köpeğe eziyet edip, daha sonra da kendini video kaydına alanları tehdit eden 28 yaşındaki Y.K isimli şahıs, savcılığın itirazı üzerine yeniden adliyeye sevk edilirken, muhabirinin sorusuna, “Köpeğe ben eziyet etmedim arkadaşım. Sadece böyle tuttum” cevabını verdi.