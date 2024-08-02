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Köpeğe eziyet edip tehditler savuran şahıs: “Köpeğe eziyet etmedim, sadece tuttum”

Köpeğe eziyet edip tehditler savuran şahıs: “Köpeğe eziyet etmedim, sadece tuttum”

İHA
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Giriş: 02.08.2024 13:23
Eskişehir'de köpeğe eziyet edip, daha sonra da kendini video kaydına alanları tehdit eden 28 yaşındaki Y.K isimli şahıs, savcılığın itirazı üzerine yeniden adliyeye sevk edilirken, muhabirinin sorusuna, “Köpeğe ben eziyet etmedim arkadaşım. Sadece böyle tuttum” cevabını verdi.
Köpeğe eziyet edip tehditler savuran şahıs
Köpeğe eziyet edip tehditler savuran şahıs
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