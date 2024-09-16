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Köpeğe çarpmamak için canından oluyordu!

Köpeğe çarpmamak için canından oluyordu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 00:15
Sinop'ta köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
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Köpeğe çarpmamak için canından oluyordu!
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