Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu arkasına bakmadan kaçtı

Amasya'da Emre Toraman'a ait ‘Ales’ adlı köpeğe çarpan servis minibüsünün sürücüsü, durmayıp, yoluna devam etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğinin ölümüyle yıkıldığını belirten Emre Toraman, kaçan şoförün en ağır cezayı almasını istedi. Olay, Göllü Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarparak kaçtı. Köpek ölürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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