Kopan elektrik kablosu depoyu kül etti

Giriş: 19.09.2025 11:46
Erzurum’da bir köyde meydana gelen depo yangını ekiplerin uzun süreli çalışması sonucu söndürüldü. Alınan bilgiye göre yangın; şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinin kıvılcıma yol açmasıyla başladı.
