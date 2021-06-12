12 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Konya'yı sel vurdu! Şoke eden görüntüler...

Konya'yı sel vurdu! Şoke eden görüntüler...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2021 01:48
Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı sırasında su kanalı taştı, sel sularının arasında bir kişi aracında mahsur kaldı. Sel suları bir motosikleti sürükleyip götürdü.

Beyşehir'de 15 dakika etkili olan yağmur ve dolu yağışıyla taşkınlar meydana geldi, caddeler adeta göle döndü.

Yağış sırasında normalde boş olan ve sularını Beyşehir Gölü'ne boşaltan su kanalı taştı, göle dönen yollardaki sel suları da BSA kanalına aktı.

Yağış sırasında trafikte olan sürücüler ise gelen sel suları ile zor anlar yaşadı.

Bir sürücü sularda aracı ile mahsur kaldı. Yol kenarında park halinde olan bir motosikleti ise sel suları sürükleyerek götürdü.

Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şoke eden görüntüler...
Şoke eden görüntüler...
Aşıda hızlandık! 33 milyon doza yaklaştık
Aşıda hızlandık! 33 milyon doza yaklaştık
Vefat sayılarında umutlandıran düşüş!
Vefat sayılarında umutlandıran düşüş!
10 dakika içerisinde yollar göle döndü
10 dakika içerisinde yollar göle döndü
Adana'da hareketli anlar! İntihar edecekti dayak yedi
Adana'da hareketli anlar! İntihar edecekti dayak yedi
Ses dalgalarıyla yıkım nasıl yapılıyor?
Ses dalgalarıyla yıkım nasıl yapılıyor?
İSKİ Haliç’i ihmal etti
İSKİ Haliç’i ihmal etti
Çalınan tarihi çiniler Hollanda'da çıktı!
Çalınan tarihi çiniler Hollanda'da çıktı!
Aşı hırsızı! Bakın nasıl yakalandı
Aşı hırsızı! Bakın nasıl yakalandı
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Ev değil cephane
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Ev değil cephane
Metrobüs durağında korku dolu anlar!
Metrobüs durağında korku dolu anlar!
Aydın'da sağanak yağış sele neden oldu!
Aydın'da sağanak yağış sele neden oldu!
Daha Fazla Video Göster