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Konya’ya şehit ateşi düştü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 22:48
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar’ın acı haberi Konya’nın Ereğli ilçesindeki ailesine ulaştı.
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