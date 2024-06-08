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Konya’ya çevre dostu yatırımlar! Arıtılmış atık su yeşil alanlarda kullanılıyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 08.06.2024 12:49
Son dakika haberleri... Konya'da kuraklıkla mücadele için de bir dizi çalışma yürütülüyor. Yapılan çevre yatırımlarıyla toprağı çoraklaştıran vahşi sulamanın önüne geçildi.
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Konya’ya çevre dostu yatırımlar!
Konya’ya çevre dostu yatırımlar!
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