Konya’ya çevre dostu yatırımlar! Arıtılmış atık su yeşil alanlarda kullanılıyor

Son dakika haberleri... Konya'da kuraklıkla mücadele için de bir dizi çalışma yürütülüyor. Yapılan çevre yatırımlarıyla toprağı çoraklaştıran vahşi sulamanın önüne geçildi.

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