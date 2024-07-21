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Konya’nın 83 yaşındaki etli ekmek ustası Mehmet Gökbaba

Konya’nın 83 yaşındaki etli ekmek ustası Mehmet Gökbaba

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 14:58
Adı adeta Konya ile özdeşleşen etli ekmeğin 67 yıldır ustalığını yapan 83 yaşındaki Mehmet Gökbaba, her sabah besmele ile açtığı fırınında ilk günkü heyecanıyla çalışmaya devam ediyor.
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83 yaşındaki etli ekmek ustası
83 yaşındaki etli ekmek ustası
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