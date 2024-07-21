Konya’nın 83 yaşındaki etli ekmek ustası Mehmet Gökbaba

Adı adeta Konya ile özdeşleşen etli ekmeğin 67 yıldır ustalığını yapan 83 yaşındaki Mehmet Gökbaba, her sabah besmele ile açtığı fırınında ilk günkü heyecanıyla çalışmaya devam ediyor.

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