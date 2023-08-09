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Konyalı çocukların TOGG heyecanı

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Giriş: 09.08.2023 08:52
TOGG ilk günden bu yana gencinden yaşlısına hemen herkesin ilgi odağı oldu. Son olarak Konya'da yaşadığı mahallede Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u gören çocuğun heyecanı sosyal medyada gündem oldu. Araç sahibi de bu heyecana duyarsız kalamadı. İşte sonrasında yaşanan eğlenceli anlar...
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Konyalı çocukların TOGG heyecanı
Konyalı çocukların TOGG heyecanı
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