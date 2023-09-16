16 Eylül 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Konya'daki vahşette tüyler ürperten detaylar! 51 yerinden bıçaklamış
Konya'da, cezaevinden izinli çıkan 26 yaşındaki Neşet Güneş'in birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Damla Dakım'ın kendisini aldattığından şüphelenen Neşet Güneş'in, genç kadını 51 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.