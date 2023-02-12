Konya'daki KYK yurtlara 7 bine yakın depremzede yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgelerden tahliye edilen depremzedeler, Konya'daki yurtlara yerleştiriliyor. Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, devlet yurtlarına 7 bine yakın depremzede yerleştirildiğini açıkladı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören afetzedelerin bölgelerden tahliyeleri sürüyor.