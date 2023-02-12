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Konya'daki KYK yurtlara 7 bine yakın depremzede yerleştirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2023 16:12
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgelerden tahliye edilen depremzedeler, Konya'daki yurtlara yerleştiriliyor. Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, devlet yurtlarına 7 bine yakın depremzede yerleştirildiğini açıkladı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören afetzedelerin bölgelerden tahliyeleri sürüyor.
KYK yurtlara 7 bine yakın depremzede yerleştirildi
KYK yurtlara 7 bine yakın depremzede yerleştirildi
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