Konya’daki barınakta 2. skandal! Bu kez de kediler...

Konya'da Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle köpeklere vurarak ölümlerine neden olduğu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Cani adamın ifadesi ise 'pes' dedirtti. Öte yandan tepkilerin çığ gibi yükseldiği barınakta 2. bir skandal daha ortaya çıktı. Barınağa ait bir aracın önünü kesen hayvanseverler, ağzı sıkıca bağlanmış poşet içerisine konulmuş kedileri kurtardı. Kameraya yansıyan o anlarda kurtarılan bir kedinin yüzündeki korku dolu ifade ise dikkat çekti.