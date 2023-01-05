05 Ocak 2023, Perşembe
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Konya’daki barınak vahşetinde flaş gelişme! Başsavcılıktan 2 sanığın tahliyesine itiraz
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeği kürekle vurarak öldüren sağlık teknisyeni 27 yaşındaki Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren 28 yaşındaki Sefa Çakmak'ın tahliyesine itirazda bulundu. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince itirazın değerlendirileceği bildirildi.