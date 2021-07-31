Konya'daki 7 kişinin öldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı!

Meram ilçesinde dün akşam saatlerinde tüm Türkiye’yi dehşete düşüren bir olay yaşandı. 11 yıldır aralarında husumet olan ailelerin arasındaki çekişme kanla bitti. Evi basan failler 7 kişiyi öldürdü ve evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Etnik kavga çıkarılmaya çalışan ve HDP’nin provokasyona kalkıştığı 7 kişinin can verdiği katliamın görüntüleri ortaya çıktı.

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