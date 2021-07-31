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Konya'daki 7 kişinin öldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı!

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Giriş: 31.07.2021 15:54
Güncelleme:31.07.2021 16:38
Meram ilçesinde dün akşam saatlerinde tüm Türkiye’yi dehşete düşüren bir olay yaşandı. 11 yıldır aralarında husumet olan ailelerin arasındaki çekişme kanla bitti. Evi basan failler 7 kişiyi öldürdü ve evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri duruma müdahale etti.  Etnik kavga çıkarılmaya çalışan ve HDP’nin provokasyona kalkıştığı 7 kişinin can verdiği katliamın görüntüleri ortaya çıktı.
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