06 Eylül 2023, Çarşamba
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Konya'da yeni bir obruk meydana geldi! Ekipler güvenlik tedbiri aldı
Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 20 metre çapında yeni bir obruk meydana geldi. Ekipler obruk çevresini ilk etapta şeritli çevirerek önlem alıp bölgeye yaklaşılmaması uyarısında bulundu.