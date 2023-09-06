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Konya'da yeni bir obruk meydana geldi! Ekipler güvenlik tedbiri aldı

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Giriş: 06.09.2023 16:44
Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 20 metre çapında yeni bir obruk meydana geldi. Ekipler obruk çevresini ilk etapta şeritli çevirerek önlem alıp bölgeye yaklaşılmaması uyarısında bulundu.
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