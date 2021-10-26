26 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Konya'da soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisini kurtardı

Konya'da soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisini kurtardı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2021 10:46
Konya'da bir lokantada çalışan Diyar Barıştıran (21), soluk borusuna ekmek parçası kaçan genç bir müşterisini 'Heimlich manevrası' yaparak nefes almasını sağladı. O anlar güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Karahöyüklü Sokakta bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan Diyar Barıştıran'ın yanına koşarak yaklaşan genç bir müşterisi, eliyle soluk borusuna kaçan cisim nedeniyle nefes alamadığını işaret etti. Bunun üzerine Barıştıran, müşterisine 'Heimlich manevrası' yaparak nefes almasını sağladı. Müşterisinin soluk borusuna ise ekmek parçası kaçtığı anlaşıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisini kurtardı
Soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisini kurtardı
90 yaşına merdiven dayayan ‘elma kurdu’ Ahmet dedenin gözü Külliye’ de
90 yaşına merdiven dayayan ‘elma kurdu’ Ahmet dedenin gözü Külliye' de
26 Ekim hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
26 Ekim hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
İşte Yağmur Tanrısevsin’in makyajsız hali
İşte Yağmur Tanrısevsin'in makyajsız hali
2 kardeş miras kavgasında hayatını kaybetti
2 kardeş miras kavgasında hayatını kaybetti
İçen şifa buluyor!
İçen şifa buluyor!
MEB’den lise öğrencileri için yeni proje
MEB'den lise öğrencileri için yeni proje
Mutlu Kaya’nın son hali herkese umut oldu
Mutlu Kaya'nın son hali herkese umut oldu
Şişli’de iki katlı metruk bina alev alev yandı
Şişli'de iki katlı metruk bina alev alev yandı
Türk ekonomisi neden hedefte?
Türk ekonomisi neden hedefte?
Trabzon’da silahlı saldırı kamerada
Trabzon’da silahlı saldırı kamerada
Bill Gates mavi turda!
Bill Gates mavi turda!
Daha Fazla Video Göster