Konya'da soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisini kurtardı

Konya'da bir lokantada çalışan Diyar Barıştıran (21), soluk borusuna ekmek parçası kaçan genç bir müşterisini 'Heimlich manevrası' yaparak nefes almasını sağladı. O anlar güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Karahöyüklü Sokakta bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan Diyar Barıştıran'ın yanına koşarak yaklaşan genç bir müşterisi, eliyle soluk borusuna kaçan cisim nedeniyle nefes alamadığını işaret etti. Bunun üzerine Barıştıran, müşterisine 'Heimlich manevrası' yaparak nefes almasını sağladı. Müşterisinin soluk borusuna ise ekmek parçası kaçtığı anlaşıldı.