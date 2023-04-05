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Konya'da sokak ortasında cinayet! Çocuğunun gözü önünde katletti

İHA
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Giriş: 05.04.2023 09:17
Konya'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında çocuğunun yanında vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, saldırı anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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