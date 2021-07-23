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Konya’da şok görüntü! Kovalamacayla durdurulan otomobilin içinden 8 bagajından da 2 kaçak göçmen çıktı

DHA
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Giriş: 23.07.2021 16:33
Güncelleme:23.07.2021 16:33
Konya’da sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobilin koltuklarında 8, bagajda da 2 olmak üzere Suriyeli 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklardan 100’er dolar aldığı belirlenen, yakalanacağını anlayınca mısır tarlalarına girip izini kaybettiren sürücü aranıyor.
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