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Konya’da salatalık üretimi! Salatalığın tarladan tezgaha yolculuk

Konya’da salatalık üretimi! Salatalığın tarladan tezgaha yolculuk

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 13:41
Konya'nın Meram ilçesinde salatalık üretimi yapılıyor. Salatalık aracı olmadan üretici tarafından pazarda satılıyor. Bölgede üretici hasat telaşına devam ederken A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı.
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