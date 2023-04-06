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Konya’da saçını kesip yüzünde sigara söndürdüler! Dehşeti yaşayan eski sevgili şikayetçi oldu: Rezidansta işkencede yeni gelişme

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Giriş: 06.04.2023 16:54
Konya'nın Selçuklu ilçesinde geçen yıl Merve K.'nin, eski sevgilisi Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin çağırdıkları rezidansta kendisine saatlerce işkence yaptıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada, ismini 'Eda' olarak değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Olayın ardından adını Eda olarak değiştiren 27 yaşındaki Merve K.'ye rezidansta işkence yapan eski sevgilisi 41 yaşındaki Murat Demirci, 24 yaşındaki nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci, 9 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların, aynı gün, aynı rezidansta Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Demet A.'ya da işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında 41'er yıla kadar hapis cezası istenen davası ise sürüyor. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
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