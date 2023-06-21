21 Haziran 2023, Çarşamba
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Konya’da rezidanstaki işkencede mütalaa açıklandı! Genç kıza işkence yapan sanıklar için istenen ceza belli oldu
Dehşete düşüren olay geçen yıl 8 Nisan tarihinde Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir rezidansta meydana geldi. 22 yaşındaki Demet Aydın, Murat Demirci, ortağı ve nişanlısı Sara Demir ile arkadaşları Tuğba Demirci tarafından zorla götürüldüğü rezidansta saçları kesilip, vücudunda sigara söndürülerek saatlerce işkenceye uğradı. Genç kıza kabusu yaşatan 3 şüpheli olayın ardından tutuklandı. Murat Demirci, Sara Demir ile Tuğba Demirci hakkında mütalaa açıklandı. Sanıklar hakkında 32,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.