Konya’da bir kadın, yaşlı bir adam tarafından "Burası Arabistan değil, kıyafetini düzelt” diyerek taktığı peçeden ve giyindiği çarşafından dolayı hakarete uğradı. Yaşlı adama tepki gösteren kadın "Kendilerinden başka kimseye tahammülleri yok, susmayacağım. Burası Osmanlı toprağı. Benim nenelerim çarşafla peçeyle aldı burayı. Çanakkale’de mini etekliler olmadı. Senin hakkın yok benim çarşafıma laf söylemeye. İlim sen gibi insanların kıyafetine hakaretle mi oluyor?” dedi. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber Gece Ajansı’na katılarak bu olayı yorumladı ve kritik tespitlerde bulundu.

Konya'da bir kadın, yaşlı bir adam tarafından "Burası Arabistan değil, kıyafetini düzelt" diyerek taktığı peçeden ve giyindiği çarşafından dolayı hakarete uğradı.

Yaşlı adama tepki gösteren kadın "Kendilerinden başka kimseye tahammülleri yok, susmayacağım. Burası Osmanlı toprağı. Benim nenelerim çarşafla peçeyle aldı burayı. Çanakkale'de mini etekliler olmadı. Senin hakkın yok benim çarşafıma laf söylemeye. İlim sen gibi insanların kıyafetine hakaretle mi oluyor?" dedi.





Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber Gece Ajansı'na katılarak bu olayı yorumladı ve kritik tespitlerde bulundu.



Ekrem Kızıltaş'ın açıklamaları şöyle;

"PSİKOLOJİK DURUMUNDA BİR TAKIM SIKITILAR OLMALI Kİ..."

Bu görüntüleri izlerken şu aklıma geldi; bu beyefendinin psikiyatrik durumu nedir? Bunu araştırmakta bir fayda var. Çünkü normal şartlarda sokaktan geçen bir hanıma laf söylemek bir defa insanlığa yakışmaz. 'Burası Türkiye Cumhuriyeti' deyip duran birisinin Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu bilmesi ve insanların kılık ve kıyafetlerinin temel haklardan olduğunu, insanların giyinişlerine karışamayacağını bilmesi gerekir. Buna rağmen herhalde psikolojik durumunda bir takım sıkıtılar olmalı ki, yoldan geçen bir kadına güpegündüz laflar ediyor. Hanımefendinin herhâlde başını eğip çekip gideceğini kendisine bir takım sözler söylemeyeceğini düşünüyor olmalı ki; görüntülerde oldukça şaşkın bir durumdaydı.







"TÜRKİYE'DE TAŞLARIN YERLİ YERİNE OTURDUĞUNU GÖRÜYORUZ"



Kaldı ki işin ilginç taraflarından birisi de çarşaf konusu Türkiye'de eski zamanlarda çok gündeme gelirdi. Bir tarihler bu ülkede hukukun değil, maalesef bir takım baskıcı insanların yasaklarının hakim kılınmaya çalışıldığı dönemlerde kılık kıyafetine bu şekilde tercih eden insanlara yönelik bu laflar edilirdi. Ama Allah'a çok şükür son dönemlerde Türkiye'de taşların yerli yerine oturduğunu görüyoruz. Herkesin genel ahlak kaidelerine uygun olmak kaydıyla istediği gibi giydiğini ve yaşadığını biliyoruz.



