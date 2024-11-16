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Konya'da oto çekici alev alev yandı!

Konya'da oto çekici alev alev yandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.11.2024 23:16
Konya'dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen oto çekicinin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerken, yangın büyüyerek bir anda kabin bölümünü sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında karayolu ulaşıma kapatılırken araç kuyruğu oluştu.
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