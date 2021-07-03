03 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Konya'da mide bulandıran görüntü! Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip...

Konya'da mide bulandıran görüntü! Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip...

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2021 10:03
Konya'da, Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze-meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerindeki bir iş yeri çalışanı, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla video paylaşım sitesinde yayınladı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekmesi üzerine paylaşım sitesinden kaldırıldı. İşte fotoğraflar...
Ankara’da şiddet patlama! Ekipler alarma geçti!
Ankara’da şiddet patlama! Ekipler alarma geçti!
Kilo vermek isteyenler dikkat! İlk kez duyacaksınız
Kilo vermek isteyenler dikkat! İlk kez duyacaksınız
Sümela Manastırı'nda 360 tonluk tehdit!
Sümela Manastırı'nda 360 tonluk tehdit!
İstanbul’un kadim yüzü Ayakapı!
İstanbul’un kadim yüzü Ayakapı!
Arnavutköy'de tacizciye meydan dayağı!
Arnavutköy'de tacizciye meydan dayağı!
O isimler A Haber'e konuştu
O isimler A Haber'e konuştu
Mide bulandıran görüntü! Buzdolabına girip...
Mide bulandıran görüntü! Buzdolabına girip...
Engellileri saldırgan tutuklandı
Engellileri saldırgan tutuklandı
Sahte içki operasyonu!
Sahte içki operasyonu!
Meteoroloji'den o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den o bölgelere kuvvetli yağış uyarısı
Köy imamından vatandaşlara çağrı
Köy imamından vatandaşlara çağrı
Edirne’de ölüm kalım savaşı
Edirne’de ölüm kalım savaşı
Daha Fazla Video Göster