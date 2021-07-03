03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Konya'da mide bulandıran görüntü! Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip...
Konya'da, Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze-meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerindeki bir iş yeri çalışanı, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla video paylaşım sitesinde yayınladı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekmesi üzerine paylaşım sitesinden kaldırıldı. İşte fotoğraflar...