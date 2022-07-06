06 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Konya’da kuyumcu cinayete kurban gitti! Katili Türkiye birincisi çıktı: Bu duygum 5 yıldır var...
Konya’nın Seydişehir ilçesinde Osman Ertuğrul Yavuz, kuyumcu Yusuf Şahin'i öldürdü. Yavuz'un 2014 LGS'de Türkiye birinciliği elde ettiği, üniversite sınavında da ilçe birincisi olarak tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı.