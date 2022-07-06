Konya’da kuyumcu cinayete kurban gitti! Katili Türkiye birincisi çıktı: Bu duygum 5 yıldır var...

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Osman Ertuğrul Yavuz, kuyumcu Yusuf Şahin'i öldürdü. Yavuz'un 2014 LGS'de Türkiye birinciliği elde ettiği, üniversite sınavında da ilçe birincisi olarak tıp fakültesini kazandığı ortaya çıktı.