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Konya'da korkutan manzara! Kilometrelerce uzunlukta yarıklar oluştu! Mezarlıktaki kemikler ortaya çıktı

AA
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Giriş: 05.09.2021 17:18
Son dakika haberi... Konya'nın Çumra ve Karapınar ilçelerinde meydana gelen yüzey faylanmasının oluşturduğu 4 metre derinlikteki, kilometrelerce uzunluktaki yüzey yarıkları yöre sakinlerini endişelendiriyor. Çumra ilçesine bağlı Adakale Mahallesi'nde 7 kilometre zon boyunca yüzey yarıkları gün geçtikçe etkisini artırıyor.
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