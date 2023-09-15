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Konya’da korkunç olay! Birbirlerine sarılıp kendilerini 15. kattan boşluğa bıraktılar

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 10:25
Konya'da gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Merkez Meram ilçesinde bir sitede oturan 19 ve 18 yaşlarındaki iki genç kız, sevgililerinin cep telefonlarına intihar edeceklerini belirten mesaj gönderdikten sonra birbirlerine sarılıp kendilerine 15 katlı binanın çatısından boşluğa bıraktı.
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