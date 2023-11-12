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Konya'da korkunç kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 12.11.2023 11:52
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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