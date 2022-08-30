30 Ağustos 2022, Salı
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Konya’da korku dolu anlar! Küçük çocuğun imdadına aile hekimi yetişti
Konya’da aile sağlığı merkezinde nefes borusuna şeker kaçan 1,5 yaşındaki çocuğun imdadına aile hekimi yetişti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.