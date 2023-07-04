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Konya'da kontrolden çıkan minibüs karşı şeride geçti dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

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Giriş: 04.07.2023 14:03
Konya'da ani fren nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs karşı şeride geçti. 2 araca çarpan minibüs hurdaya dönerken kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Feci kaza EDS görüntülerine yansıdı.
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