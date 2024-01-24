Konya'da keşfedildi! Şehrin altında başka şehir bulundu! Dikkat çeken "kemik" detayı

Konya'da Sarayönü ilçesinde Roma döneminden kalma bir yer altı şehri keşfedildi. Bölgeleri yer altından birbirine bağlayan tünellerde yaklaşık 20 bin kişinin su ihtiyacını karşılayabilecek bir sarnıç, büyük şaraphane ve işlikler bulundu. Tünellerde ayrıca hayvanlara ait olduğu düşünülen kemik parçalarının da bulunması dikkat çekti.