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Konya'da kentsel dönüşüm yıkımı sırasında şoke eden manzara: 3 kafatası ve iskelet…

Konya'da kentsel dönüşüm yıkımı sırasında şoke eden manzara: 3 kafatası ve iskelet…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 01:21
Konya'da kentsel dönüşüm için yapılan yıkım sırasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Ekipler, patlayan su borusunu onarırken 3 kafatası ile iskelete rastladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kentsel dönüşüm sırasında 3 kafatası ve iskelet bulundu
Kentsel dönüşüm sırasında 3 kafatası ve iskelet bulundu
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