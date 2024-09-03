Konya'da kentsel dönüşüm yıkımı sırasında şoke eden manzara: 3 kafatası ve iskelet…

Konya'da kentsel dönüşüm için yapılan yıkım sırasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Ekipler, patlayan su borusunu onarırken 3 kafatası ile iskelete rastladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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