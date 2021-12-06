06 Aralık 2021, Pazartesi
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Konya'da kayda geçti! Gecenin karanlığında yükselen gürültüye uyandı! İki aç kurt...
Konya'nın Karapınar ilçesinde iki aç kurt koyunların bulunduğu ağıla yaklaşarak avlanmaya çalıştı. Çoban koyunların gürültüsüne uyandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bakın sonra neler yaşandı! İşte A Haber ihbar hattına gelen o anlar...