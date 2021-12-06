06 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Konya'da kayda geçti! Gecenin karanlığında yükselen gürültüye uyandı! İki aç kurt...

Konya'da kayda geçti! Gecenin karanlığında yükselen gürültüye uyandı! İki aç kurt...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2021 14:04
Konya'nın Karapınar ilçesinde iki aç kurt koyunların bulunduğu ağıla yaklaşarak avlanmaya çalıştı. Çoban koyunların gürültüsüne uyandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bakın sonra neler yaşandı! İşte A Haber ihbar hattına gelen o anlar...
Gürültüye uyandı! İki aç kurt... GÜRÜLTÜYE UYANDI! İKİ AÇ KURT...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çığlıklara uyandı! Aç kurtlar...
Çığlıklara uyandı! Aç kurtlar...
Maaşlar 10 bin TL ama eleman yok!
Maaşlar 10 bin TL ama eleman yok!
A Haber denetimlere katıldı
A Haber denetimlere katıldı
Organları 4 kişiye umut oldu
Organları 4 kişiye umut oldu
Esenyurt’ta şok eden görüntü: Sokak ortasında tuvaletini yaptı
Esenyurt'ta şok eden görüntü: Sokak ortasında tuvaletini yaptı
Gülerek izlediği haberler kendi başına geldi
Gülerek izlediği haberler kendi başına geldi
Kayıplara karışan doktordan üzen haber
Kayıplara karışan doktordan üzen haber
Otobanda akılalmaz olay!
Otobanda akılalmaz olay!
Kayıp dağcılar böyle bulundu
Kayıp dağcılar böyle bulundu
Küçük Venedik’ten büyüleyici manzara
Küçük Venedik’ten büyüleyici manzara
Kadıköy’de trafikte kasklı dehşet
Kadıköy’de trafikte kasklı dehşet
Ölü bulunmuştu! Kimliği ortaya çıktı
Ölü bulunmuştu! Kimliği ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster