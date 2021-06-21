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Konya'da kaybolan 11 yaşındaki Kıymet Camız'dan haber alınamıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2021 09:53
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaylacılık yapan ailesinin yanında kalan 11 yaşındaki Kıymet Camız kayboldu. Öğle saatlerinde kaldıkları çadırın yanından ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Kıymet'i bulmak için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.
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