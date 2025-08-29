29 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Konya’da kavga kanlı bitti: 1 kişi bıçaklandı
Konya’da kavga kanlı bitti: 1 kişi bıçaklandı

Konya’da kavga kanlı bitti: 1 kişi bıçaklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2025 00:20
Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şefik Can Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden İ.D. ve İ.D. bir kafede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle İ.D. bıçakla İ.D.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konya’da kavga kanlı bitti: 1 kişi bıçaklandı
Patlama sonrası evin çatısı alevlere teslim oldu
Patlama sonrası evin çatısı alevlere teslim oldu
Kayınpeder eski damadına kurşun yağdırdı
Kayınpeder eski damadına kurşun yağdırdı
Kastamonu’da geleneksel sünnet şöleni coşkusu
Kastamonu’da geleneksel sünnet şöleni coşkusu
14 suç kaydı olan şüpheli kıskıvrak yakalandı
14 suç kaydı olan şüpheli kıskıvrak yakalandı
Konya’da kavga kanlı bitti: 1 kişi bıçaklandı
Konya’da kavga kanlı bitti: 1 kişi bıçaklandı
Buldan’da sarp arazide orman yangını çıktı
Buldan’da sarp arazide orman yangını çıktı
Bursa’da otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı
Bursa’da otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı
Eski kulüp başkanına tek kurşun
Eski kulüp başkanına tek kurşun
A Haber bursa’da yangın bölgesinde
A Haber bursa'da yangın bölgesinde
Virajı alamayan kamyon yan yattı!
Virajı alamayan kamyon yan yattı!
Arkadaşı itiraf etti ceset kuyuda bulundu
Arkadaşı itiraf etti ceset kuyuda bulundu
Çaldığı motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı
Çaldığı motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı
Daha Fazla Video Göster