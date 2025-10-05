Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde inşaat halindeki binadan düşen işçi yaralandı. Olay, Hamidiye Mahallesi’nde inşaat halindeki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatın 3’üncü katından 1. katına düşen yabancı uyruklu K.K.F. (48) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.