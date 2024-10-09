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Konya'da iki grup arasındaki kavgada 1 kişi bıçaklandı

Konya'da iki grup arasındaki kavgada 1 kişi bıçaklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 09:48
Güncelleme:09.10.2024 09:48
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi karnından bıçakla yaralandı.
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