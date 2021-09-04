04 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Konya'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı

Konya'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2021 22:26
Konya'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ramazan Topbaş (36) yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Konya Şehir Hastanesine kaldırıan yaralılardan Ramazan Topbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokakta meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan Kaygusuz K. (44) ile oğulları Yunus K. (25) ve Ali K.(21) ile Ramazan Topbaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Ramazan Topbaş boynundan, Gülistan R. (26) yüzünden, Tuncay R. (2) başından, Haydar H. (28) ayağından, Şahin R. (21) ayağından ve Kaygusuz K. ayağından av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan Topbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, av tüfeğini kullandıkları öne sürülen Ali K. ve Yunus K.'yı gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı
Husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı
Kameraya gülümseyen hırsız tutuklandı
Kameraya gülümseyen hırsız tutuklandı
Kurtlar sürüye saldırdı! Onlarca hayvan telef oldu
Kurtlar sürüye saldırdı! Onlarca hayvan telef oldu
Balıkesir’de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale edildi
Balıkesir'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale edildi
Polisler küreklerle yangına müdahale etti
Polisler küreklerle yangına müdahale etti
Şanlıurfa’da taşlı sopalı miras kavgası kamerada
Şanlıurfa’da taşlı sopalı miras kavgası kamerada
PORTRE - Çalışmaları geleceğe ışık tuttu | Biruni Batı’ya yol gösterdi
PORTRE - Çalışmaları geleceğe ışık tuttu | Biruni Batı'ya yol gösterdi
Kuyumcuda dehşete düşüren görüntüler
Kuyumcuda dehşete düşüren görüntüler
Kocaeli’de dehşet anları
Kocaeli'de dehşet anları
Kamp ve karavan festivalı!
Kamp ve karavan festivalı!
Minik Beren mucize eseri kurtuldu
Minik Beren mucize eseri kurtuldu
Doğuştan özel yetenekli bir genç adam
Doğuştan özel yetenekli bir genç adam
Daha Fazla Video Göster