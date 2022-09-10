10 Eylül 2022, Cumartesi
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Konya’da fırıncının katliamı! “Pişman değilim, zevk alıyorum”
Konya’da dükkanının karşısında bulunan boş dükkanı kiralayarak fırın açmak isteyen kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan katil zanlısı fırıncı tutuklandı. Fırıncı, adliye çıkışında “Pişman değilim, zevk alıyorum”dedi.