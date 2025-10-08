Konya’da Filistin’e destek için sessiz yürüyüş

Konya'da İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın yıl dönümünde Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Gazze'ye destek olmak için sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN