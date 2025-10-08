08 Ekim 2025, Çarşamba

Konya'da Filistin'e destek için sessiz yürüyüş
Konya’da Filistin’e destek için sessiz yürüyüş

Konya'da Filistin'e destek için sessiz yürüyüş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 01:25
Konya'da İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın yıl dönümünde Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Gazze'ye destek olmak için sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.
