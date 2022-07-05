Konya'da feci kaza! 5 arkadaş hayatını kaybetmişti | Şok detay ortaya çıktı

Konya'da kontrolden çıkıp, karşı şeritten gelen ciple çarpışan ve bu nedenle kullandığı araçta bulunan 5 arkadaşını kaybeden sürücü Dilara Çoban'ın (19) ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yapılan incelemelerde kazada ölen kişilerin kemerlerinin arkadan takılı olduğu öğrenildi.