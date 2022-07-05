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Konya'da feci kaza! 5 arkadaş hayatını kaybetmişti | Şok detay ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 05.07.2022 10:01
Konya'da kontrolden çıkıp, karşı şeritten gelen ciple çarpışan ve bu nedenle kullandığı araçta bulunan 5 arkadaşını kaybeden sürücü Dilara Çoban'ın (19) ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yapılan incelemelerde kazada ölen kişilerin kemerlerinin arkadan takılı olduğu öğrenildi.
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