05 Temmuz 2022, Salı
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Konya'da feci kaza! 5 arkadaş hayatını kaybetmişti | Şok detay ortaya çıktı
Konya'da kontrolden çıkıp, karşı şeritten gelen ciple çarpışan ve bu nedenle kullandığı araçta bulunan 5 arkadaşını kaybeden sürücü Dilara Çoban'ın (19) ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yapılan incelemelerde kazada ölen kişilerin kemerlerinin arkadan takılı olduğu öğrenildi.