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Konya’da doğuşta engelli 2 arkadaş Kur’an-ı Kerim’i kasetten dinleyip hafız oldular

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 10.07.2024 13:21
Konya'da yaşayan doğuştan engelli iki arkadaş kasetten Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek hafız oldu. Azimleriyle örnek olan hafızlar şimdi birçok kişiye de eğitim veriyor.
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