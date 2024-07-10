Konya’da doğuşta engelli 2 arkadaş Kur’an-ı Kerim’i kasetten dinleyip hafız oldular

Konya'da yaşayan doğuştan engelli iki arkadaş kasetten Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek hafız oldu. Azimleriyle örnek olan hafızlar şimdi birçok kişiye de eğitim veriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN