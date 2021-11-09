Konya'da depremde evde otururken yan odasının duvarı yıkıldı

Konya’da saat 20.43’de meydana gelen depremde evinin duvarı yıkılan Mehmet Karabıyık deprem sırasında ne olduğunu bilemediklerini ve korkuyla dışarıya çıktıklarını söyledi.

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Konya'nın merkez Meram ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kızıolören Mahallesi'nde evinin duvarı yıkılan Mehmet Karabıyık yaşadıklarını anlattı. Akşam ailesiyle evde oturduklarını ifade eden Karabıyık, "Yemeğimizi yedik. Misafirim vardı, torunum gelmişti. O açmış, sofra hazırladılar. O anda saat 9 gibi bir sallantı oldu. Ne olduğunu da bilemedik. Olduğumuz yerde kaldık. Bir yerin yıkıldığını bildik. Dışarıya çıktık, komşumun oğulları ev yıkılmış dedi" ifadelerini kullandı.Konya'dan yetkililerin geldiğini söyleyen Karabıyık, "Konya'dan belediye başkanı geldi. Belediye başkanı bize burayı yapacaklarını söyledi. 'Siz hiç üzülmeyin, biz size yatacak yer de buluruz, burayı biz yaparız' dedi. Korktuk aşağıya çökecek diye o an böyle bir korkumuz oldu. Biz içerdeyken duvar yıkıldı. Öbür odadaydık. Oturduğumuz odanın da sıvaları dökülmüş" diye konuştu.