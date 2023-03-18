18 Mart 2023, Cumartesi
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Konya'da dehşete düşüren olay! Poşet içerisinde çöpe atılmış bebek cesedi bulundu
Dehşete düşüren olay, Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana geldi. Poşet içinde çöpe atılmış, henüz kordon bağı kesilmemiş kız bebek cesedi bulundu.Polis, bebeğin hangi bölgede konteynere atıldığını tespit etmek için temizlik görevlilerinin çöp topladığı güzergahta inceleme başlattı. Bebeğin kim tarafından ölü mü yoksa canlı mı atıldığını belirlemeye çalışıyor.